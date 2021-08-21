В Шымкенте продолжаются работы по реконструкции и замене водопроводных сетей, находящихся на балансе ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

По заказу предприятия, в рамках инвестиционной программы, подрядная организация – ТОО «BIIK BELES-2050» обновляет водопровод по улице Рыскулова, от улицы Байтурсынова до улицы Аль-Фараби. Общая протяженность заменяемого участка трубопровода составляет – 4 000 погонных метров. Диаметр трубопровода постепенно уменьшается, если в начале то есть от улицы Байтурсынова его диаметр составляет 500 миллиметров, то в близ улицы Аль-Фараби уже 300 миллиметров.



«При прокладке полиэтиленовых труб на данном участке, мы применяем установку горизонтально-направленного бурения. Ее использование позволяет сохранить место работ и близлежащую территорию в чистоте, мы не вырубаем зеленные насаждения, благодаря установке ГНБ пешеходы и водители не испытывают никаких неудобств, а тротуары и велодорожки остаются нетронутыми. Проколы в земле, для прокладки водопровода делаются через каждые 130-140-150 метров, в зависимости от ситуации», — сообщил инженер ТОО «BIIK BELES-2050» Канат Атабеков.



Объект переходящий, в этом году подрядчик должен выполнить примерно 50% от всего объема работ, остальная часть будет выполнено в 2022 году.