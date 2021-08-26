В Шымкенте беременная женщина сдала ПЦР-тест и получила два разных результата.

В поликлинике у Акерке Жуманазаровой выявили коронавирус, а частной клинике сказали, что ПЦР- результат отрицательный.

— Я показывала результат ПЦР врачам, они говорят мы его не принимаем. Сказали, что через две недели снова сдать. Зачем мне пересдавать тот результат, который я держу в руках? Туда-сюда меня гоняют, — говорит Акерке Жуманазарова.

Женщина уверяет, что у нее нет никаких признаков Ковид-19. Только есть одно НО — в системе «Ашык» ей присвоен красный статус. Это значит, что как минимум две недели она не может выходить из дома. Вот только больна ли женщина на самом деле, никто понять не может.