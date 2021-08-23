Подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам.

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что каждому гражданину Казахстана, прошедшему по определённой ссылке, будет осуществлена социальная выплата в размере 125 000 тенге, не соответствует действительности, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам. Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.