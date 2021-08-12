С 1 июля 2021 года вводится оповещение налогоплательщиков о наличии налоговых обязательств, для получения оповещений об исполнении налоговых обязательств налогоплательщик вправе предоставить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресе электронной почты.

С 1 января 2022 года вводится новый специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей с использованием мобильного приложения E-Salyq Business.

Данное приложение упростит для предпринимателей исполнение налоговых обязательств, так же с его помощью будет легко зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, рассчитать налоги и соц.платежи.

Установлен предельный порог налоговой задолженности, ниже которого меры по аресту счетов не применяется. Это 6 МРП, или 17 502 тенге. Норма вводится в действие 1 января 2022 года.

Кроме того, если владелец счёта оплатил долги, банк имеет право проводить расходные операции по его счёту до официального отзыва распоряжения налогового органа о приостановлении расходных операций.

Указание в контрольно-кассовом чеке ИИН/БИН получателя

Эта поправка даёт возможность индивидуальному предпринимателю, не являющемуся плательщиком НДС, вместо выписки электронного счёта-фактуры (ЭСФ) предоставить покупателю чек онлайн контрольно-кассовой машины (ККМ), куда будет вписан ИИН/БИН покупателя. Новшество вступит в силу 1 января 2022 года.

Пока же если стоимость сделки превышает тысячу МРП (2,9 млн тенге), неплательщики НДС обязаны выписывать ЭСФ. Чек с указанием ИИН или БИН, упростит оформление сделок.

С 2022 года исключены требования по выписке ЭСФ субъектами малого предпринимательства и реализующими товары в розницу конечному потребителю (розничные реализаторы) при условии предоставления покупателю чека онлайн ККМ.

Если прибыль реинвестируется, КПН можно будет не платить.

В целях улучшения инвестиционного климата и развития обрабатывающей промышленности вводится норма, согласно которой субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности смогут не платить корпоративный подоходный налог (КПН) на прибыль, которая будет реинвестирована в развитие производства (приобретение или строительство зданий и сооружений производственного назначения).

Предусмотрено уменьшение субъектами социального предпринимательства налогооблагаемого дохода по КПН в размере произведенных расходов на оплату обучения по профессии, профессионального повышения квалификации или переподготовку по профессии работников, являющихся инвалидами, родителями или опекунами, воспитывающими детей-инвалидов, пенсионерами, выпускниками детских домов в возрасте до 29 лет, лицами, освобожденными из мест лишения свободы в течение 12 месяцев после освобождения, кандасами. Норма начнёт действовать с 1 января 2022 года.

С 1 января 2022 года вводится применение минимального уровня цен (МУЦ)

Новый инструмент торговой политики МУЦ введён для установления стоимости при исчислении НДС по импортированным товарам по перечню, устанавливаемому Министерством торговли и интеграции РК.

В ходе мониторинга перемещаемых грузов со стран ЕАЭС органами государственных доходов выявляются многочисленные нарушения, в том числе занижение стоимости на ввозимые товары. Эти факты приводят к потерям НДС и ставят в неравные конкурентные условия добросовестных предпринимателей и производителей.

Введение минимального уровня цен на определенные товары из стран ЕАЭС будет способствовать предотвращению фактов занижения стоимости на ввозимые товары и позволит взимать НДС с актуальной налогооблагаемой базы.

Такая мера направлена на поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей. Также это даёт возможность применения зеркальных мер в отношении стран, дискриминирующих казахстанский экспорт.