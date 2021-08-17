Останки уроженца Шымкента Усманова Адиля были найдены под Украиной в братской могиле. Рядом с героем Великой Отечественной войны лежал чудом уцелевший документ.

По нему поисковики и определи место жительства бойца и год рождения -1924-ый.

Поиском родственников солдата, не вернувшегося с фронта, сейчас занимается шымкентский школьник Артур Дрейлинг.

Он считает, что вернуть имена, а значит и память обо всех оставшихся на полях сражений солдатах Великой Отечественной — наш долг.

Артур Дрейлинг, волонтер: «У бойца нашли документ в левой руке там написано, что он из нашего города. Мы очень надеемся, что найдем родственников».

Искать ветеранов, которые не вернулись домой с войны, юноша решил год назад. Его прадедушка тоже числился в списке пропавших без вести. Благодаря архивным данным и неравнодушным людям через социальные сети Артур узнал, где похоронен его родственник. На это юноше понадобилось около года.

«Год назад я начал поиски и выяснил место захоронения, я нашел дедушку посредством групп и сайта Память народа. Вот и решил теперь помогать всем. Я не знаю, хочу чтоб люди знали своих героев», рассказал Артур Дрейлинг, волонтер.

О некоторых фронтовиках, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, до сих пор ничего не известно. Погибли ли они в бою, попали в плен или остались живы — родные так и не знают.

Для Артура сейчас важна любая информация о родственниках солдата Усманова.

Важно довести поисковую работу до конца и перезахоронить останки на родной земле.