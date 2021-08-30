За три дня ОПМ “Правопорядок” полицейские Туркестана выявили свыше 700 правонарушений, передает Polisia.kz.

Напомним, что в период с 23 по 29 августа на территории Туркестанской области с целью обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”. В ходе отработок в областном центре полицейские выявили более 700 административных правонарушений.

Среди них: 4 факта управления автомобилем в нетрезвом состоянии, 68 фактов неиспользования ремней безопасности, 11 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам и 75 фактов несоблюдения правил дорожного движения пешеходами. Также к административной ответственности по статье 492 КоАП РК “Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность” привлечены 19 нарушителей, по статье 440 КоАП РК “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения” – 16, по статье 434 КоАП РК“Мелкое хулиганство” – 57, по статье 73 КоАП РК “Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений” – 6 и по статье 204 КоАП РК “Торговля в неустановленных местах” – 10.