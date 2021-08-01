Центры по обслуживанию населения г.Шымкент перешли на новый график работы.

Данное решение принято согласно постановлению главного санврача города Шымкент.

Со 2 августа городские ЦОНы и СпецЦОНы будут принимать граждан с 10.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу.

Суббота и воскресенье — нерабочие дни.

Прием граждан осуществляется строго по предварительной брони.

Забронировать очередь можно на портале электронного правительства Egov.kz, по номеру 1414, в приложении eGov mobile или с помощью телеграм-бота EgovKzBot2.0.

При посещении ЦОНа нужно соблюдать социальную дистанцию и надевать медицинские маски.