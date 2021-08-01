Центры по обслуживанию населения г.Шымкент перешли на новый график работы.
Данное решение принято согласно постановлению главного санврача города Шымкент.
Со 2 августа городские ЦОНы и СпецЦОНы будут принимать граждан с 10.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу.
Суббота и воскресенье — нерабочие дни.
Прием граждан осуществляется строго по предварительной брони.
Забронировать очередь можно на портале электронного правительства Egov.kz, по номеру 1414, в приложении eGov mobile или с помощью телеграм-бота EgovKzBot2.0.
При посещении ЦОНа нужно соблюдать социальную дистанцию и надевать медицинские маски.