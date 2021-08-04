Электронный «Паспорт вакцинации» доступен гражданам после прохождения всех этапов в Сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения «eGov Mobile».

В нем отображается информация на трех языках (kz, rus, eng) какой препарат получен, в каких дозах и когда.

Электронный «Паспорт вакцинации» содержит QR-код, предназначенный для подтверждения легитимности иммунизации. При сканировании кода осуществляется переход на интернет-ресурс Министерства здравоохранения РК с данными о вакцинации пациента.

В случае если у вас не отображаются данные о вакцинации, необходимо перезагрузить Сервис «Цифровые документы» путём нажатия значка обновления в правом верхнем углу мобильного приложения «eGov mobile».

С 1-го июля Казахстан признал действительными на своей территории паспорта вакцинации шести государств. Соответствующее постановление подписано Главным санитарным врачом страны Ерланом Киясовым.

Это постановление даёт возможность гражданам РК пересекать границу шести стран: Венгрия, Тайланд, Монголия, Грузия, Кыргызская Республика и Республика Молдова.

С другими странами взаимное признание паспортов вакцинации прорабатывается.

В Казахстане легитимен не только «Паспорт вакцинации» но и Справка о получении полного курса вакцины.

По требованию гражданина медицинская организация, производившая иммунизацию, предоставляет справку на бумажном носителе, распечатанную из информационной системы.

На Справке, выдаваемой медицинской организацией отображены все данные пациента: Ф.И.О, ИИН, QR-код. Эти сведения предназначены только для подтверждения легитимности справки, а не для открытия данных вакцинированного.

На 02.08.2021 в Казахстане 1-м компонентом вакцины привито 5 480 094 человек, 2-м компонентом – 3 941 941 человек.