На сегодня все школы страны работают по обновленному содержанию, направленному на развитие функциональной грамотности школьников.

Поэтому усовершенствована модель внешнего оценивания среднего образования.

Теперь вместо ВОУД — внешней оценки учебных достижений будет внедрен Мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО).

Ранее внешняя оценка учебных достижений проводилась путем замера предметных знаний, а не функциональной грамотности.

Отметим, МОДО не является формой госконтроля и не имеет юридических последствий для обучающихся, преподавателей и организаций образования.

Также основным отличием МОДО от прежнего ВОУД является обратная связь с участвующими в мониторинге организациями среднего, технического и профессионального и послесреднего образования.

Каждая школа по итогам МОДО получит информацию об учебных достижениях обучающихся и рекомендации по развитию преподавания и обучения в организациях образования.