Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны республики прежнего первого заместителя главы ведомства и начальника Генштаба Мурата Бектанова.

Мурат Бектанов родился в 1965 году в Северо-Казахстанской области республики. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию Вооруженных сил Казахстана, а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Воинское звание — генерал-лейтенант. Должность первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Бектанов занимал с апреля 2019 года.