Мастер-класс для врачей Шымкента на центральной базе для выполнения сложных эндоскопических операций провел онкохирург клиники «Sofie Med» города Актау Мухамеджан Нургазиев.

Сложная операция была проведена эндоскопическим методом с участием актауского врача. Для устранения опухоли пищевода местные онкологи ранее проводили открытую операцию. Осложнения после такой операции встречаются чаще, говорят специалисты.

Теперь с помощью специалиста из Актау врачи освоили методику, способствующую быстрому выздоровлению пациента путем удаления опухоли в пищеводе без разрезов.

«Такую операцию мы делали раньше в открытую. Поскольку операция была сложной, было много осложнений. На этом мастер-классе мы научились делать операции без разрезов, без вскрытия груди и живота. Данная операция проводится впервые в южном регионе. Эндоскопический метод имеет некоторые преимущества. Готовы проводить и операцию по новому методу, есть все необходимое оборудование», — говорит заместитель Центра по хирургии Самат Тастемулы.

Кроме того, в ходе обмена опытом были проведены бескаркасные операции двум пациентам с опухолями щитовидной железы, почек, раком желудка.