Распоряжением акима Шымкента на должность руководителя городского управления туризма и внешних связей назначен Кыдыров Ерлан Ермекович.

Ерлан Ермекович родился в 1991 году. В 2013 году окончил университет креативных технологий Лимкоквинг в Малайзии получив академическую степень «Бакалавр экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал директором ТОО «KazPowerCorporation», далее в разные годы работал главным специалистом отдела поддержки инвестиционных проектов управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО, главным специалистом отдела внешних связей управления туризма и внешних связей ЮКО, руководителем отдела внешних связей управления туризма и внешних связей Туркестанской области, руководителем управления стратегического планирования и мониторинга «Turkistan Invest», заместителем руководителя управления инвестиций и экспорта Туркестанской области.