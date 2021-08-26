Пожарные части прибыли на место вызова за 7 минут.

26 августа 2021 года в 00.49 часов ночи на пульт управления «101» поступило сообщение о пожаре по улице Сапак Датка, Аль-Фарабийского района на территории этноаула «Шымқала», где ведутся строительные работы.

Установлено, что на месте происшествия (цитадели) горели навес площадью 80 кв. м, расположенные на территории этноаула, и камышовое покрытие сарая площадью 8 кв. м.

Пожар локализован в 01:10 и полностью потушен в 01:19. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара выясняются.

На месте происшествия были задействованы 25 сотрудников и 5 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент.