На пульт управления «101» Департамента по ЧС города Шымкента 12 августа в 12:42 поступило сообщение о пожаре в строительном магазине, расположенном по улице Айтеке би, Аль-Фарабийского района.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит 250 кв. м. кровли 2-этажного строительного магазина, общая площадь которого составляет 800 кв. м.

Пожарные, обеспечив бесперебойную подачу воды, локализовали пожар в 13:18 и полностью потушили в 13:27.

Пострадавших и погибших в ходе тушения пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

На тушение пожара были привлечены 45 сотрудников, 9 единиц техники Департамента по ЧС, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.