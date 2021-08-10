В мессенджере WhatsApp распространяются ссылки на розыгрыши призов от имени кондитерской фабрики «Рахат» и компании IKEA. Якобы обе организации отмечают юбилеи и разыгрывают дорогостоящие подарки среди казахстанцев. Это фейки, пишет stopfake.kz.

На самом деле за подобными розыгрышами стоят вовсе не популярные бренды, а интернет-мошенники.

«В мессенджерах активно распространяется ссылка на псевдорозыгрыш денежных средств от компании АО «Лотте-Рахат». Настоящим информируем вас о том, что АО «Лотте-Рахат» не имеет никакого отношения к происходящему. Просим вас ни в коем случае не открывать подобные ссылки, так как за происходящим стоят мошенники, которые воруют ваши личные данные. Будьте бдительны!» — сказано на официальной странице АО «Лотте-Рахат» в Instagram.

Ссылка на розыгрыш призов от компании IKEA также является фишинговой. Об этом говорит то, что она ведет на незащищенный сайт. Более того, в подписи к ссылке сказано, что компания проводит акцию в честь своего 80-летнего юбилея, однако IKEA была основана в 1943 году, соответственно, 80 лет ей исполнится лишь в 2023 году.

Ни на официальном сайте компании, ни в социальных сетях информации о розыгрыше нет.

Рассылки подобного рода являются инструментом фишинга – вида интернет-мошенничества, при котором злоумышленники нацелены на кражу персональных данных, информации о платежных картах, логинов, паролей и иных данных.