На заводе ТОО «KARLSKRONA FD IC» в городе Шымкент реализуется проект «Внедрение и размножение конструкции навесной двухрядной рассадопосадочной машины отечественной модели РПМ-2KZ для высадки рассады овощебахчевых культур по мульчированной почве и открытому грунту путем организации их мелкосерийного производства».

Цель проекта — повышение посевных площадей и урожайности овощебахчевых культур путем создания промышленных образцов и мелкосерийного производства саженцевых машин типа РПМ-2kz для реализации фермерских хозяйств в агропромышленных комплексах города, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По данным управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент, мелкосерийное производство РПМ-2 KZ позволит обеспечить спрос на посевные и посадочные сельскохозяйственные машины овощебахчевого кластера; заменит импорт сельскохозяйственной техники. Кроме того, сократит количество наемных работников и время, уменьшается объем затрат.

Внедрение и развитие рассадопосадочной машины в овощеводстве позволит в 2,5-3 раза повысить производительность труда в овоще-бахчевом хозяйстве. Ожидается, что посевная площадь увеличится в два раза и достигнет 4-5 тысяч гектаров.