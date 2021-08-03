Преступник, который расправился с Авазом Джаналиевым, получил 20 лет тюрьмы. Большую часть срока он будет отбывать в колонии чрезвычайной безопасности.

Во время оглашения приговора осужденный за убийство расплакался. С вердиктом Азизбек Алимбаев не согласен и просит смягчить наказание.

Суд непреклонен: за убийство предпринимателя Аваза Джаналиева суд вынес приговор — 20 лет заключения. Большую часть из которых преступник проведет в колонии чрезвычайной безопасности.

Алимбаев уже был ранее судим за разбой и осужден на 5 лет. Отсидев первый срок, он решился на новое преступление. 30-летний рецидивист убил бизнесмена у себя дома. Алимбаев пытался продать предпринимателю землю под бизнес по липовым документам. Аваз Джаналиев раскрыл аферу. Между мужчинами завязалась драка, Алимбаев, схватив топор, нанес предпринимателю несколько ударов. Тело мужчины, на его же машине, преступник вывез в безлюдное место и поджег. На суде выяснились ужасающие подробности того дня.

Алимбаев успел и ограбить погибшего. В машине предпринимателя было около полумиллиона тенге. Убитый предприниматель владел автомойками и сдавал в аренду спецтехннику. У него остались жена и трое малолетних детей.