коронавирус у детей

За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 1489,
  • в городе Алматы – 1540,
  • в городе Шымкенте – 650,
  • в Акмолинской области – 268,
  • в Актюбинской области – 238,
  • в Алматинской области – 313,
  • в Атырауской области – 408,
  • в ВКО – 193,
  • в Жамбылской области – 250,
  • в ЗКО – 85,
  • в Карагандинской области – 901,
  • в Костанайской области – 256,
  • в Кызылординской области – 206,
  • в Мангистауской области – 224,
  • в Павлодарской области – 280,
  • в СКО – 157,
  • в Туркестанской области – 115.

Всего в стране подтверждено 587 952 случая.

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