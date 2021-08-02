За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 1489,
- в городе Алматы – 1540,
- в городе Шымкенте – 650,
- в Акмолинской области – 268,
- в Актюбинской области – 238,
- в Алматинской области – 313,
- в Атырауской области – 408,
- в ВКО – 193,
- в Жамбылской области – 250,
- в ЗКО – 85,
- в Карагандинской области – 901,
- в Костанайской области – 256,
- в Кызылординской области – 206,
- в Мангистауской области – 224,
- в Павлодарской области – 280,
- в СКО – 157,
- в Туркестанской области – 115.
Всего в стране подтверждено 587 952 случая.