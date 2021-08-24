В Тюлькубасском районе Туркестанской области введены в эксплуатацию два туристских объекта.

Этно-деревня «Etno Park Resort» и зона отдыха «Алмалы» созданы в европейском стиле для обслуживания иностранных и отечественных туристов.

Этно-курорт Etno Park Resort» способен принять 180 человек одновременно. Общая стоимость объекта составляет 417 млн тенге. По словам собственника К. Утегеновой, в зоне отдыха работают 29 местных жителей.

Зона отдыха «Алмалы» оборудована рестораном вместимостью 50 мест и бассейном для обслуживания туристов, летними площадками. Стоимость проекта 123 млн тенге. Владелец объекта обеспечивает работой около 20 сельских жителей.

На сегодняшний день в Тюлькубасском районе 36 туристических объектов обслуживают жителей и гостей района.