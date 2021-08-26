На складе воинской части в Жамбылской области, где сегодня около 19.00 произошло возгорание на одном из складов, продолжается ликвидация пожара.
Задействованы пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области, сообщило Министерство обороны Республики Казахстан.
На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.
Вместе с тем, в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов.
На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства.