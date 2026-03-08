37 рейсов за пять дней: казахстанцев продолжают возвращать из Ближнего Востока

В ночь с 7 на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 авиарейсов.

Перевозку пассажиров осуществили авиакомпании Air Astana, SCAT Airlines, Flydubai и Air Arabia.

По итогам рейсов на родину доставлены 1 786 пассажиров.

Как сообщили в профильных ведомствах, на 8 марта также запланировано выполнение ряда рейсов казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками для возвращения граждан в страну.

«В ночь с 7 на 8 марта из стран Ближнего Востока в Казахстан выполнено 11 рейсов, которыми доставлены 1 786 пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 марта из стран Ближнего Востока в Казахстан уже выполнено 37 рейсов, благодаря которым на родину вернулись 6 254 человека.

«Работа по возвращению граждан Казахстана продолжается в координации с уполномоченными государственными органами и авиакомпаниями», — подчеркнули в официальном сообщении.