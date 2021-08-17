С симптомами – 330, без симптомов – 120). 204 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 247 человек взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 3 930 коек, заполняемость коек составляет 60%, свободных — 1 546 коек. В инфекционном стационаре на лечении находятся 2 384 пациента, в реанимационном отделении имеется 559 коек, на лечении находятся 384 пациента.

За сутки в городе вакцинировано 5 024 человека (I компонент — 2 224, II компонент — 2 800). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 401 610 человек. Из них 328 129 человек получили оба компонента вакцины.

Усилена работа мобильных групп по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города. 40 спецгрупп 16 августа провели проверку 454 объектов. Из них в 7 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Цель состоит не в том, чтобы наказать жителей, а в том, чтобы сохранить их безопасность и здоровье. Поэтому призываем строго соблюдать требования карантина!

