Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте остается сложной. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 538 граждан города.

Из них 447 с симптомами, 91 бессимптомные. 279 инфицированных госпитализированы в инфекционный стационар, 259 человек взяты на домашний карантин, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 3 580 коек, заполняемость коек составляет 71%, свободных — 1017 коек. В инфекционном стационаре находятся на лечении 2563 больных, в реанимационном отделении имеется 498 коек, на лечении находятся 338 больных.

За сутки в городе вакцинировано 7245 человек ( I компонент — 2445, II компонент — 4800). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 381 322 человека. Из них 299 243 человека получили два компонента вакцины.

40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, 6 августа провели проверку 735 объектов. Из них в 17 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.