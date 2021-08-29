За прошедшие сутки в Казахстане выявили 5993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Из них:

в Нур-Султане — 590,

— 590, в Алматы — 1491,

— 1491, в Шымкенте — 217,

в Акмолинской области — 260,

в Актюбинской области — 320,

в Алматинской области — 412,

в Атырауской области — 401,

в ВКО — 175,

в Жамбылской области — 129,

в ЗКО — 136,

в Карагандинской области — 750,

в Костанайской области — 271,

в Кызылординской области — 130,

в Мангистауской области — 223,

в Павлодарской области — 362,

в СКО — 88,

в Туркестанской области — 74.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 779 927 случаев заражения коронавирусом.