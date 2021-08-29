За прошедшие сутки в Казахстане выявили 5993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Из них:
- в Нур-Султане — 590,
- в Алматы — 1491,
- в Шымкенте — 217,
- в Акмолинской области — 260,
- в Актюбинской области — 320,
- в Алматинской области — 412,
- в Атырауской области — 401,
- в ВКО — 175,
- в Жамбылской области — 129,
- в ЗКО — 136,
- в Карагандинской области — 750,
- в Костанайской области — 271,
- в Кызылординской области — 130,
- в Мангистауской области — 223,
- в Павлодарской области — 362,
- в СКО — 88,
- в Туркестанской области — 74.
Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 779 927 случаев заражения коронавирусом.