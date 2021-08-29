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За прошедшие сутки в Казахстане выявили 5993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Из них:

  • в Нур-Султане — 590,
  • в Алматы — 1491,
  • в Шымкенте — 217,
  • в Акмолинской области — 260,
  • в Актюбинской области — 320,
  • в Алматинской области — 412,
  • в Атырауской области — 401,
  • в ВКО — 175,
  • в Жамбылской области — 129,
  • в ЗКО — 136,
  • в Карагандинской области — 750,
  • в Костанайской области — 271,
  • в Кызылординской области — 130,
  • в Мангистауской области — 223,
  • в Павлодарской области — 362,
  • в СКО — 88,
  • в Туркестанской области — 74.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 779 927 случаев заражения коронавирусом.

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