За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6725 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан — 829
город Алматы — 1613
город Шымкент — 336
Акмолинская область — 281
Актюбинская область — 417
Алматинская область — 400
Атырауская область — 287
Восточно-Казахстанская область — 176
Жамбылская область — 132
Западно-Казахстанская область — 135
Карагандинская область — 920
Костанайская область — 297
Кызылординская область — 185
Мангистауская область — 153
Павлодарская область — 331
Северо-Казахстанская область — 168
Туркестанская область — 65