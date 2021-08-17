За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 632, город Алматы — 1517, город Шымкент — 450, Акмолинская область — 285, Актюбинская область — 300, Алматинская область — 383, Атырауская область — 562, Восточно-Казахстанская область — 256, Жамбылская область — 171, Западно-Казахстанская область — 65, Карагандинская область — 1101, Костанайская область — 273, Кызылординская область — 148, Мангистауская область — 152, Павлодарская область — 330, Северо-Казахстанская область — 161, Туркестанская область — 83.
Всего в стране выявлено 701345 заболевших.