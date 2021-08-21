За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7117 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 951, город Алматы — 1625, город Шымкент — 328, Акмолинская область — 283, Актюбинская область — 450, Алматинская область — 400, Атырауская область — 300, Восточно-Казахстанская область — 199, Жамбылская область — 221, Западно-Казахстанская область — 133, Карагандинская область — 933, Костанайская область — 259, Кызылординская область — 162, Мангистауская область — 234, Павлодарская область — 373, Северо-Казахстанская область — 164, Туркестанская область — 102.
Всего в стране выявлен 730181 заболевший.