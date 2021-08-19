За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7337 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 824, город Алматы — 1570, город Шымкент — 418, Акмолинская область — 286, Актюбинская область — 401, Алматинская область — 423, Атырауская область — 450, Восточно-Казахстанская область — 227, Жамбылская область — 221, Западно-Казахстанская область — 168, Карагандинская область — 977, Костанайская область — 264, Кызылординская область — 232, Мангистауская область — 216, Павлодарская область — 388, Северо-Казахстанская область — 166, Туркестанская область — 106.
Всего в стране выявлено 715716 заболевших.
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