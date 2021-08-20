За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7348 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 918, город Алматы — 1555, город Шымкент — 415, Акмолинская область — 287, Актюбинская область — 426, Алматинская область — 400, Атырауская область — 435, Восточно-Казахстанская область — 203, Жамбылская область — 265, Западно-Казахстанская область — 135, Карагандинская область — 954, Костанайская область — 261, Кызылординская область — 233, Мангистауская область — 238, Павлодарская область — 351, Северо-Казахстанская область — 171, Туркестанская область — 101.
Всего в стране выявлены 723064 заболевших.