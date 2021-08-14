коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 998

город Алматы — 1519

город Шымкент — 565

Акмолинская область — 279

Актюбинская область — 434

Алматинская область — 350

Атырауская область — 467

Восточно-Казахстанская область — 192

Жамбылская область — 149

Западно-Казахстанская область — 153

Карагандинская область — 1084

Костанайская область — 278

Кызылординская область — 220

Мангистауская область — 209

Павлодарская область — 323

Северо-Казахстанская область — 165

Туркестанская область — 125

Всего в стране выявлены 679832 заболевших.

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