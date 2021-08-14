За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 998
город Алматы — 1519
город Шымкент — 565
Акмолинская область — 279
Актюбинская область — 434
Алматинская область — 350
Атырауская область — 467
Восточно-Казахстанская область — 192
Жамбылская область — 149
Западно-Казахстанская область — 153
Карагандинская область — 1084
Костанайская область — 278
Кызылординская область — 220
Мангистауская область — 209
Павлодарская область — 323
Северо-Казахстанская область — 165
Туркестанская область — 125
Всего в стране выявлены 679832 заболевших.