За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7519 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 1351
город Алматы — 1558
город Шымкент — 502
Акмолинская область — 257
Актюбинская область — 365
Алматинская область — 315
Атырауская область — 381
Восточно-Казахстанская область — 302
Жамбылская область — 181
Западно-Казахстанская область — 163
Карагандинская область — 895
Костанайская область — 270
Кызылординская область — 198
Мангистауская область — 223
Павлодарская область — 307
Северо-Казахстанская область — 141
Туркестанская область — 110
Всего в стране выявлены 602952 заболевших.