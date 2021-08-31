За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4322 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 376, город Алматы — 1309, город Шымкент — 137, Акмолинская область — 259, Актюбинская область — 123, Алматинская область — 359, Атырауская область — 126, Восточно-Казахстанская область — 166, Жамбылская область — 34, Западно-Казахстанская область — 46, Карагандинская область — 551, Костанайская область — 245, Кызылординская область — 65, Мангистауская область — 109, Павлодарская область — 296, Северо-Казахстанская область — 76, Туркестанская область — 45.
Всего в стране выявлен 789471 заболевший.