За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5222 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 522, город Алматы — 1489, город Шымкент — 96, Акмолинская область — 257, Актюбинская область — 264, Алматинская область — 424, Атырауская область — 226, Восточно-Казахстанская область — 160, Жамбылская область — 100, Западно-Казахстанская область — 86, Карагандинская область — 624, Костанайская область — 256, Кызылординская область — 106, Мангистауская область — 154, Павлодарская область — 330, Северо-Казахстанская область — 74, Туркестанская область — 54.
Всего в стране выявлено 785149 заболевших.