За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 602, город Алматы — 1506, город Шымкент — 246, Акмолинская область — 258, Актюбинская область — 420, Алматинская область — 436, Атырауская область — 315, Восточно-Казахстанская область — 191, Жамбылская область — 157, Западно-Казахстанская область — 115, Карагандинская область — 815, Костанайская область — 256, Кызылординская область — 177, Мангистауская область — 213, Павлодарская область — 335, Северо-Казахстанская область — 120, Туркестанская область — 71.
Всего в стране выявлены 773934 заболевших.