За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6452 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 617, город Алматы — 1561, город Шымкент — 275, Акмолинская область — 261, Актюбинская область — 452, Алматинская область — 390, Атырауская область — 317, Восточно-Казахстанская область — 172, Жамбылская область — 187, Западно-Казахстанская область — 130, Карагандинская область — 832, Костанайская область — 262, Кызылординская область — 206, Мангистауская область — 200, Павлодарская область — 342, Северо-Казахстанская область — 169, Туркестанская область — 79.
Всего в стране выявлен 767701 заболевший.