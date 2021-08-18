За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7034 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 735, город Алматы — 1403, город Шымкент — 410, Акмолинская область — 284, Актюбинская область — 375, Алматинская область — 477, Атырауская область — 550, Восточно-Казахстанская область — 163, Жамбылская область — 219, Западно-Казахстанская область — 132, Карагандинская область — 1049, Костанайская область — 267, Кызылординская область — 150, Мангистауская область — 200, Павлодарская область — 323, Северо-Казахстанская область — 158, Туркестанская область — 139.
Всего в стране выявлено 708379 заболевших.