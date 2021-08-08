коронавирус
Фото : inbusiness.kz

За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 1496,
  • в городе Алматы – 1516,
  • в городе Шымкенте – 552,
  • в Акмолинской области – 256,
  • в Актюбинской области – 344,
  • в Алматинской области – 350,
  • в Атырауской области – 420,
  • в ВКО – 244,
  • в Жамбылской области – 200,
  • в ЗКО – 132,
  • в Карагандинской области – 1050,
  • в Костанайской области – 220,
  • в Кызылординской области – 181,
  • в Мангистауской области – 240,
  • в Павлодарской области – 301,
  • в СКО – 158,
  • в Туркестанской области – 142.

Всего в стране подтверждено 634 214 случаев.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА