За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 1496,
- в городе Алматы – 1516,
- в городе Шымкенте – 552,
- в Акмолинской области – 256,
- в Актюбинской области – 344,
- в Алматинской области – 350,
- в Атырауской области – 420,
- в ВКО – 244,
- в Жамбылской области – 200,
- в ЗКО – 132,
- в Карагандинской области – 1050,
- в Костанайской области – 220,
- в Кызылординской области – 181,
- в Мангистауской области – 240,
- в Павлодарской области – 301,
- в СКО – 158,
- в Туркестанской области – 142.
Всего в стране подтверждено 634 214 случаев.