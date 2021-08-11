С симптомами – 457, без симптомов – 117). 230 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 344 человека взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 3 780 коек, заполняемость коек составляет 68%, свободны коек — 1179. В инфекционном стационаре на лечении находится 2601 больной, в реанимационном отделении имеется 498 коек, на лечении находятся 390 больных, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

За сутки в городе вакцинировано 6352 человека ( I компонент — 2 683, II компонент — 3 669). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 389 244 человека. Из них 312 108 человек получили два компонента вакцины.

40 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, провели проверку 435 объектов. Из них в 7 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Вакцина — единственный способ победить опасную инфекцию! Поставьте прививку и сохраните свою жизнь.