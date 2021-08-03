За прошедшие сутки зарегистрирован 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1270,
- в городе Алматы — 1531,
- в городе Шымкент — 575,
- в Акмолинской области — 259,
- в Актюбинской области — 356,
- в Алматинской области — 311,
- в Атырауской области — 406,
- в ВКО — 308,
- в Жамбылской области — 196,
- в ЗКО — 115,
- в Карагандинской области — 941,
- в Костанайской области — 261,
- в Кызылординской области — 210,
- в Мангистауской области — 181,
- в Павлодарской области — 292,
- в СКО — 147,
- в Туркестанской области — 122.
Всего в стране подтверждено 595 433 случая.