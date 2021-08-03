коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрирован 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1270,
  • в городе Алматы — 1531,
  • в городе Шымкент — 575,
  • в Акмолинской области — 259,
  • в Актюбинской области — 356,
  • в Алматинской области — 311,
  • в Атырауской области — 406,
  • в ВКО — 308,
  • в Жамбылской области — 196,
  • в ЗКО — 115,
  • в Карагандинской области — 941,
  • в Костанайской области — 261,
  • в Кызылординской области — 210,
  • в Мангистауской области — 181,
  • в Павлодарской области — 292,
  • в СКО — 147,
  • в Туркестанской области — 122.

Всего в стране подтверждено 595 433 случая.

 

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