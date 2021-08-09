коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1452,
  • в городе Алматы — 1503,
  • в городе Шымкент — 565,
  • в Акмолинской области — 256,
  • в Актюбинской области — 393,
  • в Алматинской области — 244,
  • в Атырауской области — 416,
  • в ВКО — 230,
  • в Жамбылской области — 190,
  • в ЗКО — 111,
  • в Карагандинской области — 1058,
  • в Костанайской области — 237,
  • в Кызылординской области — 205,
  • в Мангистауской области — 214,
  • в Павлодарской области — 295,
  • в СКО — 158,
  • в Туркестанской области — 144.

Всего в стране подтверждено 641 885 случаев.

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