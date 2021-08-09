За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1452,
- в городе Алматы — 1503,
- в городе Шымкент — 565,
- в Акмолинской области — 256,
- в Актюбинской области — 393,
- в Алматинской области — 244,
- в Атырауской области — 416,
- в ВКО — 230,
- в Жамбылской области — 190,
- в ЗКО — 111,
- в Карагандинской области — 1058,
- в Костанайской области — 237,
- в Кызылординской области — 205,
- в Мангистауской области — 214,
- в Павлодарской области — 295,
- в СКО — 158,
- в Туркестанской области — 144.
Всего в стране подтверждено 641 885 случаев.