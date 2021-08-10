За прошедшие сутки зарегистрировано 7235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1161,
  • в городе Алматы — 1486,
  • в городе Шымкент — 570,
  • в Акмолинской области — 263,
  • в Актюбинской области — 223,
  • в Алматинской области — 170,
  • в Атырауской области — 627,
  • в ВКО — 220,
  • в Жамбылской области — 100,
  • в ЗКО — 54,
  • в Карагандинской области — 1061,
  • в Костанайской области — 248,
  • в Кызылординской области — 228,
  • в Мангистауской области — 177,
  • в Павлодарской области — 286,
  • в СКО — 156,
  • в Туркестанской области — 105.

Всего в стране подтверждено 649 120 случаев.

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