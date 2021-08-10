За прошедшие сутки зарегистрировано 7235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1161,
- в городе Алматы — 1486,
- в городе Шымкент — 570,
- в Акмолинской области — 263,
- в Актюбинской области — 223,
- в Алматинской области — 170,
- в Атырауской области — 627,
- в ВКО — 220,
- в Жамбылской области — 100,
- в ЗКО — 54,
- в Карагандинской области — 1061,
- в Костанайской области — 248,
- в Кызылординской области — 228,
- в Мангистауской области — 177,
- в Павлодарской области — 286,
- в СКО — 156,
- в Туркестанской области — 105.
Всего в стране подтверждено 649 120 случаев.