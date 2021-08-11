За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 1153,
- в городе Алматы – 1493,
- в городе Шымкенте – 574,
- в Акмолинской области – 265,
- в Актюбинской области – 304,
- в Алматинской области – 350,
- в Атырауской области – 618,
- в ВКО – 228,
- в Жамбылской области – 140,
- в ЗКО – 156,
- в Карагандинской области – 1125,
- в Костанайской области – 257,
- в Кызылординской области – 218,
- в Мангистауской области – 212,
- в Павлодарской области – 291,
- в СКО – 157,
- в Туркестанской области – 116.
Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.