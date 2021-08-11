За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 1153,
  • в городе Алматы – 1493,
  • в городе Шымкенте – 574,
  • в Акмолинской области – 265,
  • в Актюбинской области – 304,
  • в Алматинской области – 350,
  • в Атырауской области – 618,
  • в ВКО – 228,
  • в Жамбылской области – 140,
  • в ЗКО – 156,
  • в Карагандинской области – 1125,
  • в Костанайской области – 257,
  • в Кызылординской области – 218,
  • в Мангистауской области – 212,
  • в Павлодарской области – 291,
  • в СКО – 157,
  • в Туркестанской области – 116.

Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.

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