коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан — 1384,
  • в городе Алматы — 1510,
  • в городе Шымкент — 515,
  • в Акмолинской области — 276,
  • в Актюбинской области — 364,
  • в Алматинской области — 300,
  • в Атырауской области — 460,
  • в ВКО — 244,
  • в Жамбылской области — 135,
  • в ЗКО — 169,
  • в Карагандинской области — 1127,
  • в Костанайской области — 264,
  • в Кызылординской области — 204,
  • в Мангистауской области — 218,
  • в Павлодарской области — 297,
  • в СКО — 159,
  • в Туркестанской области — 121.
  • Всего в стране подтверждено 664 524 случая.

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