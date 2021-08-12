За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан — 1384,
- в городе Алматы — 1510,
- в городе Шымкент — 515,
- в Акмолинской области — 276,
- в Актюбинской области — 364,
- в Алматинской области — 300,
- в Атырауской области — 460,
- в ВКО — 244,
- в Жамбылской области — 135,
- в ЗКО — 169,
- в Карагандинской области — 1127,
- в Костанайской области — 264,
- в Кызылординской области — 204,
- в Мангистауской области — 218,
- в Павлодарской области — 297,
- в СКО — 159,
- в Туркестанской области — 121.
- Всего в стране подтверждено 664 524 случая.