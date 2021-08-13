За прошедшие сутки зарегистрировано 7798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в городе Нур-Султан — 1276,
- в городе Алматы — 1507,
- в городе Шымкент — 532,
- в Акмолинской области — 278,
- в Актюбинской области — 416,
- в Алматинской области — 300,
- в Атырауской области — 470,
- в ВКО — 259,
- в Жамбылской области — 145,
- в ЗКО — 161,
- в Карагандинской области — 1144,
- в Костанайской области — 271,
- в Кызылординской области — 219,
- в Мангистауской области — 213,
- в Павлодарской области — 329,
- в СКО — 170.
- в Туркестанской области – 108.
Всего в стране подтверждено 672 322 случая.