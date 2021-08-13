За прошедшие сутки зарегистрировано 7798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан — 1276,
  • в городе Алматы — 1507,
  • в городе Шымкент — 532,
  • в Акмолинской области — 278,
  • в Актюбинской области — 416,
  • в Алматинской области — 300,
  • в Атырауской области — 470,
  • в ВКО — 259,
  • в Жамбылской области — 145,
  • в ЗКО — 161,
  • в Карагандинской области — 1144,
  • в Костанайской области — 271,
  • в Кызылординской области — 219,
  • в Мангистауской области — 213,
  • в Павлодарской области — 329,
  • в СКО — 170.
  • в Туркестанской области – 108.

Всего в стране подтверждено 672 322 случая.

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