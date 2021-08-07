За прошедшие сутки зарегистрировано 7899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1493,
  • в городе Алматы — 1506,
  • в городе Шымкенте — 538,
  • в Акмолинской области — 263,
  • в Актюбинской области — 407,
  • в Алматинской области — 350,
  • в Атырауской области — 366,
  • в ВКО — 308,
  • в Жамбылской области — 190,
  • в ЗКО — 170,
  • в Карагандинской области — 1008,
  • в Костанайской области — 275,
  • в Кызылординской области — 200,
  • в Мангистауской области — 240,
  • в Павлодарской области — 300,
  • в СКО — 155,
  • в Туркестанской области — 130.

Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.

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