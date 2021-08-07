За прошедшие сутки зарегистрировано 7899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1493,
- в городе Алматы — 1506,
- в городе Шымкенте — 538,
- в Акмолинской области — 263,
- в Актюбинской области — 407,
- в Алматинской области — 350,
- в Атырауской области — 366,
- в ВКО — 308,
- в Жамбылской области — 190,
- в ЗКО — 170,
- в Карагандинской области — 1008,
- в Костанайской области — 275,
- в Кызылординской области — 200,
- в Мангистауской области — 240,
- в Павлодарской области — 300,
- в СКО — 155,
- в Туркестанской области — 130.
Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.