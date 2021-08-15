За сутки в стране подтверждено 7420 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 950,
- в городе Алматы – 1511,
- в городе Шымкенте – 572,
- в Акмолинской области – 280,
- в Актюбинской области – 240,
- в Алматинской области – 360,
- в Атырауской области – 552,
- в ВКО – 150,
- в Жамбылской области – 178,
- в ЗКО – 147,
- в Карагандинской области – 1098,
- в Костанайской области – 274,
- в Кызылординской области – 139,
- в Мангистауской области – 173,
- в Павлодарской области – 315,
- в СКО – 170,
- в Туркестанской области – 118.
Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.