коронавирус

За сутки в стране подтверждено 7420 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 950,
  • в городе Алматы – 1511,
  • в городе Шымкенте – 572,
  • в Акмолинской области – 280,
  • в Актюбинской области – 240,
  • в Алматинской области – 360,
  • в Атырауской области – 552,
  • в ВКО – 150,
  • в Жамбылской области – 178,
  • в ЗКО – 147,
  • в Карагандинской области – 1098,
  • в Костанайской области – 274,
  • в Кызылординской области – 139,
  • в Мангистауской области – 173,
  • в Павлодарской области – 315,
  • в СКО – 170,
  • в Туркестанской области – 118.

Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.

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