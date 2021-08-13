Для повышения информированности населения об обязательном социальном медицинском страховании Фондом СМС запущен новый телеграм-канал «Medinform» https://t.me/medinform_fms.

На канале регулярно публикуются инфографики, видеоролики, вопросы и ответы по получению медпомощи в Казахстане, топ наиболее часто задаваемых вопросов и ответов, а также очень важная информация по лечению заболеваний, их профилактике, формированию здорового образа жизни и много другой важной информации о возможностях получения медпомощи.