В зоопарке Шымкента ведутся работы по модернизации вольеров, срок эксплуатации которых превысил 40 лет.

В июле двух львов, четырехлетних братьев по имени Кайтпас и Кайсар, поместили в новый вольер.

В августе на новое место были переселены гиббоны Боня и Клайд, три самки зеленой мартышки. В новые вольеры, специально построенные для бурых медведей, были переведены тянь-шанские Татьяна и Понтик, пятилетние Барни и Умка.

В новых вольерах есть игровые площадки, бассейн и теневые деревья. Животные, жившие в старых и узких вольерах, привыкают к уютным местам.

По проекту, следующем году все устаревшие вольеры будут поочередно снесены, и к 2023 году планируется полное обновление.