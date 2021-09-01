Министр вручил первоклассникам их первые учебники «Әліппе» и «Букварь» и пожелал школьникам крепкого здоровья и новых интересных открытий.

В этом году порог школы переступили около 394 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться рекордное количество учащихся – около 3,6 миллионов детей.

«День знаний – важный праздник, и думаю, в этом году мы по-особенному воспринимаем его. Ранее в связи с пандемией часть наших школ были вынуждены перейти на дистанционный формат. И сегодня, 1 сентября, более 7 тысяч школ открывают свои двери и начинают новый учебный год в традиционном формате. Знания, которые дают учителя не через экраны гаджетов, а посредством живого общения с детьми, не сравнимы ни с какими современными технологиями», – отметил Асхат Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов отметил важную роль педагогов в обучении детей.

«Я с уважением и особым трепетом отношусь к нашим коллегам — учителям. Пандемия ясно высветила неоценимую роль учителя в образовательном процессе, его профессионализм, опыт, особый подход и участие в жизни ученика. Хочу еще раз поблагодарить наших коллег за их труд, за то, что они в такие короткие сроки сумели приспособиться к новым условиям. Конечно, пандемия повлияла на качество обучения, поэтому в новом учебном году мы должны провести работу по восполнению потерь в знаниях учащихся», – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

В своем выступлении министр образования и науки отметил важную роль Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в реализации закона «О cтатусе педагога».

Отметим, учебный процесс в этом году пройдет со строгим соблюдением санитарных норм.

Для сохранения здоровья обучающихся будут организованы смены и подсмены. В классах и кабинетах обязательно проведение кварцевания, проветривания и дезинфекционных работ.

Занятия будут организованы по принципу «один кабинет – один класс», то есть за каждым классом должен быть закреплен определенный кабинет. Продолжительность урока в новом учебном году составляет 45 минут.

Проведение массовых мероприятий в организациях образования запрещено.