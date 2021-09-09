Деньги заемщиков списывались банками свыше установленного лимита.

Надзорным органом установлены факты удержания банками излишних денежных средств с граждан по их кредитам и долгам, сообщает Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Трудовым кодексом (статья 115) и Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (статья 23) установлен запрет на взыскание более 50% от причитающейся суммы заработной платы и пенсии.

Однако банки списывали денежные средства со счетов граждан свыше установленного запрета.

До поступления этого требования работодателем уже была удержана половина зарплаты на уплату алиментов. В итоге, после всех удержаний на его расчетном счету оставалось всего 16 тыс. тенге (25%).

Решением суда в пользу истца взыскана излишне удержанная сумма. Но на это ушло 9 месяцев судебных тяжб.

Аналогичные факты выявлены в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Эта проблема возникла из-за не информированности банков о ранее произведенных удержаниях по исполнительному производству до поступления денег на банковский счет.

В результате подобных действий заемщики неправомерно лишались своего единственного источника дохода, что вызывало недовольство населения.

По представлению Генпрокуратуры Агентством по регулированию и развитию финансового рынка обозначенная проблема разрешена путем принятия следующих мер:

— введены в действие алгоритм по возврату в течение 5 рабочих дней банками и судебными исполнителями излишне уплаченной суммы на основании заявления клиента;

— базы банков Казахстана интегрированы с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства.

По заверениям Агентства это дало возможность банкам видеть какие удержания уже произведены с их клиента, чтобы суммарное удержание всех кредиторов не превышало установленных законом 50% от зарплаты или пенсии.

В случае незаконного взыскания граждане вправе обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, его территориальные подразделения или в прокуратуру.